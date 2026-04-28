Археолога Александра Бутягина освободили из польской тюрьмы

Лалита Балачандран
Ранее ученого хотели экстрадировать на Украину.

Археолога Александра Бутягина освободили из польской тюрьмы, сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Об этом пишет РИА Новости.

Польша и Белоруссия провели обмен заключенными. Среди них оказался российский ученый.

«Один из людей, которых мы обменяли, это российский историк, который находился в процессе выдачи Украине», — сказал Сикорский.

Среди тех, кого вернули на родину — супруга российского военнослужащего, уточнили в ФСБ. Ее и Бутягина обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.

Александр Бутягин — заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира и руководитель Мирмекийской экспедиции Эрмитажа. Его задержали в Польше 4 декабря 2025 года и арестовали по требованию украинской стороны, которая обвинила его в якобы незаконных археологических работах на территории Крыма.

Окружной суд Варшавы в марте 2026 года признал допустимой его экстрадицию на Украину. Ученый также попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

