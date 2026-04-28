Археолога Александра Бутягина освободили из польской тюрьмы, сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Об этом пишет РИА Новости.

Польша и Белоруссия провели обмен заключенными. Среди них оказался российский ученый.

«Один из людей, которых мы обменяли, это российский историк, который находился в процессе выдачи Украине», — сказал Сикорский.

Среди тех, кого вернули на родину — супруга российского военнослужащего, уточнили в ФСБ. Ее и Бутягина обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.

Александр Бутягин — заведующий сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира и руководитель Мирмекийской экспедиции Эрмитажа. Его задержали в Польше 4 декабря 2025 года и арестовали по требованию украинской стороны, которая обвинила его в якобы незаконных археологических работах на территории Крыма.

Окружной суд Варшавы в марте 2026 года признал допустимой его экстрадицию на Украину. Ученый также попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

