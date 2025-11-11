Ярко-зеленый объект: найдены куски метеорита, пролетевшего над Москвой в октябре

Образцы вещества уже исследуют ученые в лаборатории.

Найдены куски метеорита, пролетевшего над Москвой в октябре

Обломки загадочного космического тела, которое пролетело над Россией 27 октября, нашли. Ученые подтвердили: это действительно был метеорит.

Сейчас первые образцы вещества исследуют в лаборатории. Специалисты предполагают, что находка относится к обыкновенным хондритам или каменным метеоритам.

В ту ночь жители Москвы и других регионов заметили в небе необычное свечение, в атмосферу вошел ярко-зеленый объект. Основной версией ученых на тот момент было падение метеорита.

Ранее 5-tv.ru писал, что в небе над Москвой заметили неопознанный летающий объект. Светящееся тело резко появилось, вспыхнуло и исчезло. Эксперты считают: это мог быть болид или космический мусор. Еще больше вопросов вызвал таинственный метеорит, пролетевший над центральными регионами.

Предполагаемый метеороид вошел в атмосферу Земли со скоростью около 35 километров в секунду, его заметили над Тотьмой в 6:32 утра.

