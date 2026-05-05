Ученые обнаружили атмосферу на малой планете за Плутоном

Журнал Nature: обнаружена атмосфера на малой планете за Плутоном

Ученые обнаружили атмосферу у небольшого транснептунового объекта в поясе Койпера, который находится на окраине Солнечной системы. Об открытии сообщается в журнале Nature.

В источнике упомянули объект (612533) 2002 XV93. Его диаметр составляет около 500 километров. По данным исследователей, у поверхности этого тела давление достигает 100-200 нанобар. Это выше показателей, которые до этого фиксировали у похожих небесных тел.

Ранее считалось, что небольшие транснептуновые объекты не могут долго удерживать атмосферу. Причиной этого называли очень низкие температуры и слабую гравитацию. Исключением считался Плутон, у которого нашли крайне разреженный газовый слой.

Транснептуновыми объектами (ТНО) называют тела Солнечной системы, которые вращаются вокруг Солнца дальше Нептуна. Среднее расстояние от них до звезды составляет больше 30 астрономических единиц. К таким объектам относятся тела пояса Койпера, рассеянного диска и облака Оорта.

Атмосферу у (612533) 2002 XV93 исследователи заметили в январе 2024 года. По их оценке, открытие может говорить о том, что часть далеких ледяных малых планет тоже способна иметь газовые оболочки.

Авторы работы пояснили, что такая атмосфера могла появиться или сохраняться за счет криовулканической активности (относящийся к криовулканизму — виду вулканической активности, которая проявляется в условиях низких температур. — Прим. ред.). Еще одной возможной причиной они называли недавнее столкновение объекта с небольшим ледяным телом.

До этого ученые уточнили данные о размере Юпитера. По информации, полученной аппаратом НАСА «Юнона», крупнейшая планета Солнечной системы оказалась немного меньше по объему и сильнее сплюснута у полюсов, чем предполагалось по данным миссий 1970 годов.

