Ученые обнаружили атмосферу на малой планете за Плутоном

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 41 0

Диаметр космического объекта составляет около 500 километров.

Что известно о планете за Плутоном с атмосферой

Фото: Reuters/NAOJ/Ko Arimatsu

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Журнал Nature: обнаружена атмосфера на малой планете за Плутоном

Ученые обнаружили атмосферу у небольшого транснептунового объекта в поясе Койпера, который находится на окраине Солнечной системы. Об открытии сообщается в журнале Nature.

В источнике упомянули объект (612533) 2002 XV93. Его диаметр составляет около 500 километров. По данным исследователей, у поверхности этого тела давление достигает 100-200 нанобар. Это выше показателей, которые до этого фиксировали у похожих небесных тел.

Ранее считалось, что небольшие транснептуновые объекты не могут долго удерживать атмосферу. Причиной этого называли очень низкие температуры и слабую гравитацию. Исключением считался Плутон, у которого нашли крайне разреженный газовый слой.

Транснептуновыми объектами (ТНО) называют тела Солнечной системы, которые вращаются вокруг Солнца дальше Нептуна. Среднее расстояние от них до звезды составляет больше 30 астрономических единиц. К таким объектам относятся тела пояса Койпера, рассеянного диска и облака Оорта.

Атмосферу у (612533) 2002 XV93 исследователи заметили в январе 2024 года. По их оценке, открытие может говорить о том, что часть далеких ледяных малых планет тоже способна иметь газовые оболочки.

Авторы работы пояснили, что такая атмосфера могла появиться или сохраняться за счет криовулканической активности (относящийся к криовулканизму — виду вулканической активности, которая проявляется в условиях низких температур. — Прим. ред.). Еще одной возможной причиной они называли недавнее столкновение объекта с небольшим ледяным телом.

До этого ученые уточнили данные о размере Юпитера. По информации, полученной аппаратом НАСА «Юнона», крупнейшая планета Солнечной системы оказалась немного меньше по объему и сильнее сплюснута у полюсов, чем предполагалось по данным миссий 1970 годов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, для чего НАСА планирует устроить масштабное возгорание на Луне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
75.44
0.64 88.27
-0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:50
Погрузились на 28 метров: дайверы провели подводный «Бессмертный полк»
15:35
В Москве открылся первый в России музей пластической скульптуры
15:15
Праздник для каждого: парады для ветеранов и детей войны проходят в России
15:05
«Позвоните в МЧС»: матери пропавших туристок в Карачаево-Черкесии об их последнем звонке
15:03
Кировские хирурги извлекли из глаза пациентки трехсантиметрового паразита
15:00
Патриотическая акция «Катюша» набирает обороты по всей России

Сейчас читают

«Желаю гореть в аду»: девушку, тайно снявшую Лерчек в спортзале, исключили из клуба
Нет таланта, невезение или лень: психолог объяснила, почему вы не достигаете целей
Тайга хранит ответы: поиски Усольцевых вышли на новый этап
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео