В Якутске студент-первокурсник умер после жестокого избиения в общежитии

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 96 0

Он скончался в больнице.

В Якутске умер студент-первокурсник после избиения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Якутске первокурсник скончался после нападения в общежитии учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха.

По данным полиции, в начале ноября в дежурную часть МУ МВД России «Якутское» поступила информация из больницы о госпитализации 18-летнего юноши с тяжелыми травмами. После нескольких дней в реанимации студент умер, не приходя в сознание.

Как уточнили в ведомстве, оперативники уголовного розыска установили личность нападавшего. Им оказался ровесник погибшего — также студент этого учебного заведения. По версии правоохранителей, конфликт произошел прямо в комнате общежития, где оба проживали.

Собранные материалы направлены в Следственный комитет, где проведут проверку и дадут правовую оценку действиям подозреваемого. В МВД пообещали держать дело на контроле.

