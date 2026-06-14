ВС РФ вышли на северо-западные окраины Красного Лимана

За сутки российские военные взяли под контроль 37 зданий в населенном пункте и продолжают зачистку освобожденных кварталов.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие вышли к северо-западным окраинам Красного Лимана в Донецкой Народной Республике и закрепились в нескольких районах города. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, под контроль российских подразделений перешли Северный, Центральный, Коммунальный и Южный районы населенного пункта. Сейчас штурмовые группы продолжают продвижение в Заводском районе.
В Минобороны уточнили, что в освобожденных кварталах проводится зачистка территории от оставшихся групп украинских боевиков.
За последние сутки российские силы установили контроль над 37 зданиями в Красном Лимане. По информации министерства, потери Вооруженных сил Украины в ходе боев за город составили более 55 боевиков, также уничтожено семь единиц автомобильной техники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские власти приступили к эвакуации предприятий из Краматорска и Дружковки в западные регионы страны.
В Минобороны России пояснили, что к подобным действиям Киев подтолкнуло успешное продвижение подразделений «Южной» группировки войск в районе Константиновки на территории ДНР.
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