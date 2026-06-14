Из-за разлива реки в четырех селах Краснодарского края ввели режим ЧС

В Крымском районе Краснодарского края введен режим ЧС из-за разлива реки. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

Режим ЧС ввели на территориях Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений. В администрации уточнили, что вблизи хутора Западного прорвало дамбу реки Кубань. Из-за этого вода продолжает поступать, затапливая сельскохозяйственные земли. Под водой уже находится свыше 4,3 гектаров. Большая часть — посевы пшеницы.

«Существует угроза затопления жилых домов в станице Троицкой», — отметили в администрации, добавив, что уже оповестили жителей населенного пункта о ситуации.

Если обстановка не улучшится, то будет объявлена эвакуация. Пункт временного размещения уже развернут в местном ДК.

Ранее движение через КПП на границе России и Казахстана приостановили из-за паводков. Причиной ограничений стал разлив реки Берсуат. Временный запрет снимут лишь тогда, когда ситуация нормализуется. Сотрудники) «Росгранстрой» порекомендовали автомобилистам, планировавшим пересечь границу, выбирать альтернативные маршруты.

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