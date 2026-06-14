Дипломаты Катара обсудят в Иране разморозку активов и меморандум с США

Катарские дипломаты вылетели в Иран, чтобы обсудить разморозку активов, а также меморандум с США. Об этом сообщил местный телеканал Al Araby со ссылкой на источник.

«Визит катарской делегации в Тегеран связан с внесением последних изменений в меморандум о взаимопонимании с Вашингтоном», — сказал журналистам инсайдер.

Делегация отправилась в Тегеран на фоне последних замечаний, которые сделала иранская сторона относительно документа. Дипломаты планируют на месте подробно изучить и разрешить возникшее недопонимание.

Кроме того, источник телеканала заявил, что катарские дипломаты намерены обсудить с властями республики еще один немаловажный вопрос — разморозку иранских активов за рубежом.

До этого агентство Reuters сообщало, что самолет делегации Катара в воскресенье, 14 июня, приземлился в Иране. Цель визита — финализировать мирное соглашение о завершении конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось договориться с Ираном. По словам главы Белого дома, совсем скоро он заключит выгодную сделку. Однако сам на подписании столь важного документа присутствовать не сможет. Его интересы будет представлять вице-президент Джей Ди Вэнс.

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