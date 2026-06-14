«Отчаявшийся Стармер»: Дмитриев прокомментировал задержание танкера в Ла-Манше

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 21 0

Глава РФПИ обвинил премьера в попытке усилить напряженность между странами.

Как в России отреагировали на задержание танкера в Ла-Манше

Фото: www.globallookpress.com/Phil Lewis

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Дмитриев: Стармер отвлекает внимание от проблем с миграцией задержанием танкера

Задержав нефтяной танкер в Ла-Манше, который якобы связан с Россией, премьер Британии Кир Стармер пытается отвлечь внимание от проблем с миграцией. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Отчаявшийся Стармер, вместо того чтобы перехватывать своих иммигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта», — написал на своей странице в социальной сети X Дмитриев.

В воскресенье, 14 июня, британские военные задержали танкер Smyrtos в Ла-Манше, который шел под флагом Камеруна. В официальном заявлении королевства отмечалось, что задержание судна длилось шесть часов. В этом процессе также принимала участие французская морская полиция. Танкер должны в ближайшее время доставить на стоянку на юге Англии. О состоянии экипажа информации нет.

До этого Франция задержала танкер в Атлантическом океане. Он следовал под флагом Мадагаскара. Подобные действия Запада уже неоднократно комментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, захват танкеров — международное пиратство.

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