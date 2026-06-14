Путин поздравил Сокурова с 75-летним юбилеем

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

В поздравлении глава государства назвал именинника одним из ведущих представителей современного кино.

Путин поздравил Сокурова с 75-летним юбилеем

Фото: © РИА Новости/Алексей Дружинин

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Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России, кинорежиссера Александра Сокурова с 75-летним юбилеем. Текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил заслуги Сокурова в развитии отечественного кинематографа и подчеркнул его значительный вклад в искусство. В поздравлении Путин назвал юбиляра одним из ведущих представителей современного кино.

«Режиссер, сценарист, автор яркой палитры художественных и документальных фильмов, новаторских проектов, Вы по праву входите в число ведущих мастеров современного кинематографа», — говорится в сообщении.

Президент также обратил внимание на то, что творчество Сокурова пользуется признанием как у зрителей, так и у профессионального сообщества. По словам главы государства, режиссера ценят за талант, преданность своему делу и вклад в подготовку молодых представителей кинематографа. В завершение Путин пожелал Александру Сокурову крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин поздравил 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова с юбилеем. Карпов, как отметил глава государства, — один из самых выдающихся гроссмейстеров нашего времени.

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