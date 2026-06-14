Мирная жительница погибла в результате атаки дронов ВСУ в Крыму
Власти окажут всю необходимую помощь и поддержку родным погибшей.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В результате ночной атаки беспилотников ВСУ на город Саки в Крыму погибла пожилая местная жительница. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.
«К сожалению, в результате атаки вражеских БПЛА на город Саки этой ночью погибла пожилая жительница города», — написал он.
Аксенов отметил, что родственникам погибшей будет оказана необходимая помощь со стороны властей Крыма. Глава республики также выразил соболезнования семье и близким женщины.
Российские регионы ежедневно подвергаются атаке со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о ходе которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. ВСУ применяют как БПЛА, так и ракетные системы для ударов по мирным населенным пунктам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ перехватили и уничтожили 249 дронов Вооруженных сил Украины. Вражеские беспилотники были сбиты над 15 регионами России, включая Республику Крым.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 14 июн
- Система «Купол Донбасса» за неделю сорвала 79 террористических атак ВСУ на ДНР
- 14 июн
- В Смоленской области из-за атаки дрона ВСУ пострадала женщина
- 14 июн
- Обломки дрона ВСУ попали в объекты по хранению топлива в Ярославской области
- 14 июн
- Силы ПВО России уничтожили 249 украинских беспилотников над регионами за ночь
- 14 июн
- В Ярославле перекрыли движение на дороге в сторону Москвы из-за атаки БПЛА
- 13 июн
- Движение через АПП «Джанкой» перекрыли из-за попытки ВСУ атаковать мосты
- 13 июн
- Горит морской терминал на Кубани в результате атаки дронов ВСУ — есть погибший
- 12 июн
- В Тольятти в результате атаки дронов ВСУ поврежден промышленный объект
- 12 июн
- Трое жителей Татарстана ранены в результате атаки украинских БПЛА
- 11 июн
- Беспилотник ВСУ ударил по пассажирскому автобусу под Белгородом
Читайте также
64%
Нашли ошибку?