Мирная жительница погибла в результате атаки дронов ВСУ в Крыму

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 52 0

Власти окажут всю необходимую помощь и поддержку родным погибшей.

Женщина погибла в результате атаки дронов ВСУ в Крыму

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате ночной атаки беспилотников ВСУ на город Саки в Крыму погибла пожилая местная жительница. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«К сожалению, в результате атаки вражеских БПЛА на город Саки этой ночью погибла пожилая жительница города», — написал он.

Аксенов отметил, что родственникам погибшей будет оказана необходимая помощь со стороны властей Крыма. Глава республики также выразил соболезнования семье и близким женщины.

Российские регионы ежедневно подвергаются атаке со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции (СВО), о ходе которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. ВСУ применяют как БПЛА, так и ракетные системы для ударов по мирным населенным пунктам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ перехватили и уничтожили 249 дронов Вооруженных сил Украины. Вражеские беспилотники были сбиты над 15 регионами России, включая Республику Крым.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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