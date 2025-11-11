В подвале торгового центра в Москве накрыли бордель

Сотрудники полиции ликвидировали бордель, который размещался в подвале торгового центра на улице Барклая в Москве. Об этом сообщили в столичном главке МВД России.

По информации ведомства, организатором притона стала 39-летняя женщина из другого региона, исполнявшая функции администратора — она встречала клиентов и занималась расчетами с работницами заведения. В ходе рейда подозреваемая была задержана.

В отношении организатора борделя возбуждено уголовное дело по статье 241 Уголовного кодекса РФ («Организация занятия проституцией»). Женщина отпущена под подписку о невыезде. Также были задержаны три девушки, оказывавшие интимные услуги, и на них составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ («Занятие проституцией»).

Деятельность незаконного заведения полностью прекращена. Полиция продолжает расследование, направленное на выявление других соучастников и организаторов преступной схемы.

