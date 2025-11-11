Сверхсильные вспышки: магнитная буря в середине ноября может достичь опасного уровня G4

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 78 0

За эти сутки ученые зафиксировали на Солнце около 15 вспышек разной мощности.

Когда следующая магнитная буря

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ИКИ РАН: магнитная буря в середине ноября может достичь опасного уровня G4

В ближайшие сутки, начиная с 11 ноября, на Земле ожидается геомагнитная активность, которая может привести к формированию магнитной бури. Согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в течение дня возмущения будут незначительными, однако к 12 ноября интенсивность возрастет и достигнет уровня G4, что относится к категории сильных магнитных бурь. Информация опубликована в официальном Telegram-канале института.

За последние сутки геомагнитная обстановка оставалась в основном спокойной, несмотря на отдельные небольшие сдвиги. Одновременно наблюдается высокая вспышечная активность на Солнце — за эти сутки ученые зафиксировали около 15 вспышек разной мощности. Это является фактором риска для прироста геомагнитных возмущений, которые в итоге могут существенно повлиять на земные условия.

Особый интерес представляет происхождение магнитной бури, которая вызвана объединением двух отдельных облаков солнечной плазмы, слившихся в одно. Такое событие создает сильный импульс в солнечном ветре и способно вызвать значительные изменения в магнитосфере Земли.

Для жителей планеты, особенно в северных широтах, усиление магнитных бурь может привести к нарушениям в работе спутниковых систем, радиосвязи и электросетей. У людей с хроническими заболеваниями возможны ухудшения самочувствия, повышается вероятность головных болей и повышенного утомления. Поэтому специалисты рекомендуют быть внимательными и при необходимости принимать меры для снижения негативных последствий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:15
Шведский рыбак искал червей и нашел крупнейшее средневековое сокровище
0:00
Проблем не избежать: что такое резус-конфликт при беременности
23:45
Шансов нет: насколько сильной окажется магнитная буря 12 ноября
23:32
Поставки российского газа через европосредников на Украину бьют рекорды
23:23
Число экоточек выросло в Москве почти до 600 за год
23:18
Никаких грязных дел: УК и ТСЖ придется отвечать за траты на благоустройство

Сейчас читают

Украина вывела европоставки «Турецкого потока» на новый рекорд
«Дрались, вышибали двери»: Сергей Сафронов о сложностях работы с братьями
«Выбираю себя»: Бузова рассказала, как мучает мужчин в отношениях
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году