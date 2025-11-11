На одну «идеальную» пару меньше: Тимоти Шаламе бросил Кайли Дженнер

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Роман звезд закрутился в 2023 году.

Фото: www.globallookpress.com/Mario Cartelli

Актер Тимоти Шаламе бросил предпринимательницу Кайли Дженнер

Актер Тимоти Шаламе, звезда фильма «Вонка», и предпринимательница Кайли Дженнер, младшая из клана Кардашьян, расстались после двух лет отношений. Об этом сообщает Daily Mail.

Разговоры о проблемах в отношениях пары участились после роскошного юбилея предпринимательницы Крис Дженнер — матери Кайли, отметившей 70-летие на вечеринке в особняке долларового миллиардера Джеффа Безоса. Гости праздника — певица Бейонсе, принц Гарри с супругой Меган Маркл, знаменитые супруги Джастин и Хейли Бибер, певица Мэрайя Кэри и другие — веселились вовсю.

А вот Тимоти рядом с Кайли не было, и это сразу породило волну слухов.

«Это уже случалось раньше. Она уговаривала его вернуться, потому что без ума от него. Возможно, так произойдет и теперь», — рассказал источник Daily Mail.

«Неприятности в раю. Он постоянно на съемках, а ей приходится буквально бегать за ним. Кажется, она вкладывается в отношения больше, чем он», — добавил другой собеседник.

Масло в огонь подлил недавний комментарий Шаламе во время фотосессии для Vogue. На вопрос о личной жизни актер сухо ответил, что «не видит смысла говорить о том, чего нет». Поклонники восприняли это как намек на охлаждение чувств.

Тем временем Кайли, несмотря на все, блистала на празднике матери в белом платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Но внимательные гости заметили — за улыбкой предпринимательницы пряталось нечто болезненное.

Роман между Шаламе и Дженнер начался весной 2023-го, после их знакомства на Неделе моды в Париже. Отношения с самого начала вызывали ажиотаж — слишком разными казались актер-интеллектуал и бизнес-икона соцсетей. Давление было и со стороны поклонников: известный фан-клуб актера, возглавляемый 58-летней Симоной Кромер, активно выражал неприязнь к Кайли, обвиняя ее в «испорченности» и «плохом влиянии на карьеру Тимоти».

