Глава Крыма Аксенов доложил Путину о росте экономики республики

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 93 0

В 2025 году полуостров посетили шесть миллионов туристов.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Глава Республики Крым Сергей Аксенов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о росте экономики в регионе. 

«Экономика, несмотря на внешние, так сказать, факторы воздействия, все равно рост демонстрирует», — подчеркнул Сергей Аксенов.

В ходе встречи он доложил президенту РФ о поддержке предпринимательства и развитии дорожной инфраструктуры в регионе. По его словам, экономика в Крыму демонстрирует рост, несмотря на негативные факторы и внешнее воздействие.

Республику в 2025 году посетили шесть миллионов туристов, это на 16% больше, чем в прошлом году.

Также Аксенов проинформировал Путина об открытии новых школ в Евпатории, Феодосии и Симферопольском районе, строительстве водохранилищ в Алуште и Ялте и о планах по запуску трех экотехнопарков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин встретился с главой ПАО «Сбербанк» Германом Грефом. В частности, он рассказал российскому лидеру о современных способах бесконтактной оплаты.

