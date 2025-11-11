Глава Крыма Аксенов доложил Путину о росте экономики республики

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о росте экономики в регионе

Глава Республики Крым Сергей Аксенов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о росте экономики в регионе.

«Экономика, несмотря на внешние, так сказать, факторы воздействия, все равно рост демонстрирует», — подчеркнул Сергей Аксенов.

В ходе встречи он доложил президенту РФ о поддержке предпринимательства и развитии дорожной инфраструктуры в регионе. По его словам, экономика в Крыму демонстрирует рост, несмотря на негативные факторы и внешнее воздействие.

Республику в 2025 году посетили шесть миллионов туристов, это на 16% больше, чем в прошлом году.

Также Аксенов проинформировал Путина об открытии новых школ в Евпатории, Феодосии и Симферопольском районе, строительстве водохранилищ в Алуште и Ялте и о планах по запуску трех экотехнопарков.

