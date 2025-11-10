Герман Греф рассказал Владимиру Путину о технологии «Вжух»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Способ оплаты должен облегчить жизнь россиян.

Будут ли в России способы оплаты как Apple Pay

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Герман Греф: в России разработали новую технологию взамен ушедшего Apple Pay

Россияне активно расплачиваются улыбкой и проводят транзакции через Bluetooth. Эти технологии динамично развиваются в РФ. Об этом 10 ноября рассказал президенту России Владимиру Путину глава ПАО «Сбербанк» Герман Греф, передает пресс-служба Кремля.

«Мы недавно вывели абсолютно новую технологию на рынок платежей взамен ушедшего Apple Pay. Он был очень популярным видом платежа телефоном. Они закрыли так называемый NFC-порт, и россияне перестали иметь возможность платить. <…> Две технологии, которые в мире отсутствуют пока — это платеж лицом и „Вжух“, мы ее так назвали, потому что очень быстрая технология платежа с помощью Bluetooth», — отметил Греф.

По его словам, в России уже функционирует более 1,3 миллиона терминалов, где можно оплатить счет с помощью улыбки. Технология основана на использовании 3D-камеры и успешно применяется от Камчатки до Калининграда.

Технология «Вжух» представляет собой бесконтактный способ оплаты через Bluetooth Low Energy (BLE), встроенный в приложение «Сбербанк Онлайн». Пользователю достаточно открыть приложение на iPhone, поднести смартфон на расстояние 5–10 см к терминалу, после чего подтвердить оплату. Транзакция занимает не больше секунды и не требует подключения к интернету.

«Вжух» заменил ушедшую из России систему Apple Pay. Новая технология поддерживает карты «Мир», Visa и Mastercard, выпущенные «Сбербанком», а также позволяет получать кешбэк и бонусы «Спасибо» за покупки.

Особенностью «Вжух» является работа на новых биометрических терминалах Сбербанка, оснащенных камерами и экранами, поддерживающих BLE. К технологиям уже проявляют интерес и другие банки, в том числе Альфа-Банк и Т-Банк, которые тестируют аналогичные решения.

