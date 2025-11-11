На черный день: психолог объяснила, зачем супруги скрывают деньги от партнеров

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 1 540 0

Вопрос не только в контроле, но и в уважении к личным границам.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Скрытые сбережения появляются из-за отсутствия доверия в семье

Нужно уметь заранее обговаривать финансовые вопросы со второй половинкой. Психолог Наталья Панфилова в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала, почему даже в крепких семьях появляются тайные «заначки» и как договориться о деньгах без скандалов.

Тема финансовой тайны в паре — не новость.

«Если брать наших бабушек, прабабушек — известная тема с заначками. Хотя тогда все было прозрачно: как правило, жены знали, сколько мужья получают, и подработать особо негде было. Тем не менее, тема старая как мир», — говорит психолог Наталья Панфилова.

По ее словам, скрытые сбережения появляются там, где в паре нет доверия или четкого понимания, как распределяются финансы.

«Это неприятная история, когда у жены или у мужа есть какие-то деньги, о которых вторая половинка не знает. Но здесь важно договориться: есть ли общие деньги, на что они тратятся и как все это будет распределено», — подчеркнула специалист.

Панфилова уверена, что вопрос не только в контроле, но и в уважении к личным границам. Она привела пример из личного опыта:

«Недавно я путешествовала по Армении и Грузии. Один мужчина сказал: «Я хочу, чтобы моя жена не работала. Я не хочу, чтобы у нее были начальники, чтобы кто-то ею командовал. Я дам ей столько денег, сколько надо, лишь бы у нее не было никакого напряжения».

Однако, добавляет эксперт, даже при таком подходе не все гладко.

«Женщины иногда начинают подрабатывать, когда, например, хотят помочь родителям, а муж говорит: зачем твоей маме новый телевизор? У нее старый хороший», — рассказала Панфилова.

Порой ситуация доходит до абсурда.

«Бывают случаи, когда женщина сидит у меня в кабинете, плачет и говорит: „Я хотела белую BMW, а он купил мне черный Mercedes“. То есть у всех своя правда», — с улыбкой замечает психолог.

По данным опроса, проведенного KP.ru, большинство россиян (67%) считают необходимым иметь личные сбережения, о которых партнер не знает. Более половины (56%) копят «на черный день» или непредвиденные расходы. Еще 13% откладывают на подарки семье, столько же — без конкретной цели.

Каждый десятый (11%) держит «заначку» ради хобби, а о будущей пенсии думают лишь 7%.

При этом 25% россиян ничего не скрывают от партнеров, а 37% предпочитают вовсе не обсуждать тему личных накоплений. Интересно, что 61% хотели бы узнать о тайных сбережениях любимого, а 3% мечтают о «заначке на двоих».

Но если секрет раскроется, 52% воспримут это с обидой, ведь, как показывает практика, там, где исчезает доверие, деньги лишь усиливают трещины.

