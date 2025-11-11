В страшном ДТП погиб телеведущий Михаил Шамотин

Дарья Орлова
Врачи не смогли помочь ему — спустя несколько дней после серьезной аварии мужчина скончался.

Умер телеведущий Михаил Шамотин

Фото: ВКонтакте/Михаил Шамотин/id15096014

Телеведущий Михаил Шамотин умер от полученных травм после крупной аварии, которая произошла на трассе Благовещенск — Гомелевка в Амурской области. Об этом сообщили в социальных сетях его бывшие коллеги.

Шамотин находился за рулем Toyota Lite Ace. На 81-м километре дороги его машина столкнулась с Toyota Hiace. В результате ДТП телеведущий получил тяжелые травмы и был доставлен в областную больницу. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось — Михаил умер, не выходя из комы.

Коллеги и друзья вспоминают его как отзывчивого, спокойного и всегда готового прийти на помощь человека. Они отмечают, что Михаил был настоящим профессионалом и светлым человеком. Шамотин долгие годы работал в региональных СМИ и недавно отметил свое 45-летие. Журналисты и зрители в Благовещенске выражают соболезнования родным и близким.

О дате и месте прощания с Михаилом Шамотиным станет известно позднее.

