«Не знаю, как будут отмываться: Лавров о британской провокации в отношении РФ

Лавров прокомментировал британскую провокацию в отношении России

Украино-британскую провокацию сегодня прокомментировал глава российского внешнеполитического ведомства. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, инцидент однозначно скажется на репутации Лондона. И добавил, что нынешнее положение королевства, видимо, позволяет рассчитывать лишь на подобные методы.

«Я не знаю, как британцы будут отмываться от этого. Хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, она хорошо известна. Вот понимаете, вот была империя, которая правила практически всем миром. Сейчас этой империи уже не существует. И экономической силы у них не осталось, и военная мощь тоже относительно слабенькая, включая их ядерный арсенал, которым они, собственно, на 100% сами распоряжаться не могут. Ну вот надо как-то компенсировать. Компенсируют вот этим традиционным английским стремлением везде, говоря прилично, разделять и властвовать», — отметил Лавров.

Заявление Лавров сделал во время интервью российским журналистам. Его также спрашивали о дальнейших переговорах Москвы с Вашингтоном и ядерных испытаниях. В этом вопросе Россия, по словам министра иностранных дел, будет действовать зеркально. И если какая-то из стран проведет испытания ядерного оружия, то наша страна сделает то же самое.

Что касается вероятной встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште, Лавров отметил, что Россия готова возобновить подготовку к ее проведению.

