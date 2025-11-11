«Больше никому не должны»: Лавров о стремлении ФРГ стать главной военной силой Европы

Лавров указал на стремление Германии вновь стать главной военной силой Европы

Германия стремится вновь стать «главной военной силой Европы». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя милитаризацию ФРГ в интервью прессе.

«Еще где-то лет 15 назад, в лучшие времена, общались с немецкими коллегами и обращали внимание, что они посылают такие сигналы, не дословно в том виде, в котором я сейчас об этом скажу, но смысл был очень четкий: «Дорогие коллеги, мы за Вторую мировую войну со всеми рассчитались, мы больше никому ничего не должны и будем теперь вести себя, исходя из этих оценок», — сказал он.

Лавров отметил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц напрямую заявлял о том, что хочет снова сделать Германию главной военной силой Европы. На его фоне Ангела Меркель и Олаф Шольц выглядят куда лучше, так как старались соблюдать хоть какие-то приличия.

Глава МИД РФ напомнил, что вся нынешняя Европа подписалась под итогами Нюрнбергского процесса. Именно это событие и стало основой современной международной системы после Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что проведение США ядерных испытаний вызывает настороженность. Лавров отметил, что не слышал о том, чтобы Москва объявляла о проведении собственных испытаний. По его словам, Россия до сих пор не получила официальных разъяснений от Вашингтона, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о ядерных тестах.

Министр привел в пример высказывание одного из представителей Пентагона, который прямо указал на геополитические цели американских испытаний. По словам Лаврова, такая позиция — тревожный сигнал и «существенное отклонение» от принципа, сформулированного Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом еще в конце XX века: ядерная война не может быть выгодной и никогда не должна быть развязана.

