Лавров: проведение США ядерных испытаний вызывает настороженность

Лавров: ядерные испытания США вызывают настороженность

Проведение Соединенными Штатами ядерных испытаний вызывает серьезную настороженность у Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что может быть геополитической целью для Соединенных Штатов? Доминирование. Если ради этого используется фактор ядерного оружия, это настораживает», — подчеркнул глава МИД.

Лавров отметил, что не слышал о том, чтобы Москва объявляла о проведении собственных испытаний. По его словам, Россия до сих пор не получила официальных разъяснений от Вашингтона, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о ядерных тестах.

Министр привел в пример высказывание одного из представителей Пентагона, который прямо указал на геополитические цели американских испытаний. По словам Лаврова, такая позиция — тревожный сигнал и «существенное отклонение» от принципа, сформулированного Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом еще в конце XX века: ядерная война не может быть выгодной и никогда не должна быть развязана.

«Мы не объявляем о том, что мы проводим ядерные испытания», — добавил министр, подчеркнув, что Россия таких шагов не предпринимала.

Он напомнил, что еще в 2023 году президент России Владимир Путин заявил: если одна из ядерных держав проведет настоящее испытание ядерного оружия — не подкритическое, а полноценное — Москва ответит зеркально.

Ранее, 9 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия и Китай не занимаются ядерными испытаниями. Он также уточнил, что Владимир Путин не давал указания готовиться к ним.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, в свою очередь, призвал США предоставить четкие и подробные разъяснения своей позиции по возможному возобновлению испытаний.

До этого, 29 октября, Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равной основе». При этом глава Минэнерго США Крис Райт пояснил, что речь идет о субкритических тестах — без ядерных взрывов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.