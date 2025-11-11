В Грузии потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130

Элина Битюцкая
Есть жертвы, ведутся спасательные работы.

Фото: IMAGO/Wolfgang Simlinger/ТАСС

В Грузии потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет C-130, следовавший из Азербайджана в Турцию. Об этом сообщило Минобороны Турции.

«Военно-транспортный самолет C-130, следовавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение на грузино-азербайджанской границе», — говорится в официальном сообщении ведомства в соцсети X (бывший Twitter).

На месте катастрофы организованы поисково-спасательные работы, которые проводят совместно власти Азербайджана и Грузии.

Минобороны Азербайджана подтвердило, что в результате крушения есть жертвы.

«Выражаем глубочайшие соболезнования братскому турецкому народу и вооруженным силам в связи с этой тяжелой утратой и желаем терпения семьям погибших», — отметили в ведомстве.

Самолет C-130 турецких ВВС вылетел из Азербайджана, однако причины аварии пока не уточнены. На месте продолжают работать спасательные службы, чтобы найти возможных выживших и собрать информацию о случившемся.

