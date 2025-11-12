В Петербурге вновь арестовали уличную певицу, исполнявшую песни иноагентов

В Санкт-Петербурге вновь арестовали 18-летнюю уличную певицу Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Суд назначил девушке 13 суток административного ареста. Поводом для нового наказания стало «организованное массовое пребывание людей, повлекшее нарушение общественного порядка».

Логинова своей вины не признала.

Это уже третий арест для девушки за последние недели.

Ранее она дважды привлекалась к административной ответственности. Первый случай произошел 15 октября, когда артистку задержали по статье 20.2.2 КоАП РФ — «Организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка». Тогда она выступала на улице вместе с музыкальной группой, исполняя композиции, признанные экстремистскими.

Кроме того, в отношении Логиновой были составлены два протокола о дискредитации Вооруженных сил России. 28 октября суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

Теперь же, спустя две недели, девушку снова отправили под арест.

