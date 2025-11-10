Суд в Донецке приговорил двоих колумбийских наемников к 13 годам строгого режима

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Иностранцев признали виновными и отправили в колонию.

Какой приговор вынесли двум колумбийским наемникам в ДНР

Фото: ВКонтакте/novnews

Суд Донецкой Народной Республики вынес приговор двум гражданам Колумбии — Хосе Арону Медина Аранде и Александеру Анте. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Иностранцы признаны виновными в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины.

По данным ведомства, колумбийцы прибыли на территорию Украины в ноябре 2023 года. Там они заключили контракт с 49-м отдельным украинским штурмовым батальоном «Карпатская сечь» и принимали участие в боевых действиях против России.

«Верховный Суд ДНР признал виновным Хосе Арона Медина Аранду и Александера Анте в совершении преступления по ч. 3 ст. 359 УК России („Наемничество“)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Суд назначил каждому из них наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. До этого, по информации спецслужб, задержанные были экстрадированы из Венесуэлы в июле 2024 года.

Напомним, ранее, 19 сентября, был продлен срок ареста британскому наемнику Хейдену Уильяму Дэвису, воевавшему на стороне ВСУ. Он был пленен в Донбассе в январе 2025 года. Как рассказывал сам Дэвис, еще в 2021-м его выгнали из британской армии, после чего он скитался по разным странам, участвуя в конфликтах за деньги, пока не оказался на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказал, антикоррупционное бюро Украины пришло с обыском к совладельцу «Квартала 95» бизнесмену Тимуру Миндичу.

