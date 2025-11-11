В Финляндии отходы АЭС начнут сжигать для отопления

Диана Кулманакова
Первую партию планируют отправить уже в этом месяце.

Фото: EPA/ТАСС

В Финляндии отходы после технического обслуживания атомной электростанции (АЭС) «Олкилуото» впервые будут утилизироваться путем сжигания на теплоэлектростанции. Об этом сообщила компания Teollisuuden Voima в официальном пресс-релизе.

«Это первый случай в Финляндии утилизации отходов, образующихся на атомных электростанциях», — отметили в компании.

Первую партию планируют отправить на сжигание уже в этом месяце. Речь идет о нерадиоактивных отходах, которые признаны безопасными для человека и окружающей среды. Среди них — спецодежда, перчатки, защитные пластиковые материалы и другие предметы, из которых предварительно удалят плохо сгораемые компоненты.

На теплоэлектростанции Rauman Biovoima в Рауме отходы будут сжигать для комбинированного производства тепла и электроэнергии. Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии одобрило этот способ утилизации.

По оценкам TVO, ежегодно на АЭС «Олкилуото» образуется 30–80 кубометров отходов, пригодных для сжигания. На первом этапе на ТЭЦ отправят пилотную партию объемом чуть менее десяти кубометров. Ранее подобные отходы просто закапывались в землю.

Финляндия в последние годы активно использует импортные отходы для выработки тепловой энергии. Основные поставки идут из Италии, а также из Великобритании, Ирландии, Польши и Норвегии.

