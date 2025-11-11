Шесть десятилетий: Майкл Джексон установил исторический рекорд популярности

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 49 0

Артист до сих пор оказывает влияние на музыкальную индустрию.

Влияние Майкла Джексона на музыкальную индустрию

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people via www.imago

Песня Майкла Джексона «Thriller» установила новый исторический рекорд по продолжительности нахождения в десятке лучших хит-парада Billboard Hot 100. Об этом сообщает Variety.

Фото: www.globallookpress.com/Henrik Hildebrandt/colourpress.c

После выхода тизера биографического фильма «Майкл» режиссера Антуана Фукуа трек «Thriller» взлетел с 32-й позиции сразу на десятую в списке Billboard Hot 100. Это позволило королю поп-музыки стать первым артистом в истории, чьи композиции попадали в десятку лучших чарта на протяжении шести десятилетий — начиная с 1970-х и заканчивая 2020-ми.

Фото: www.globallookpress.com/ Lopez, Tony

Джексон впервые попал в десятку рейтинга как сольный исполнитель в ноябре 1971 года с песней «Got to Be There». За свою карьеру он выпустил 30 хитов, попавших на первые строчки чарта, в том числе 13 песен, занявших первое место. До этой недели его последний хит, попавший в топ-10, вышел уже после его смерти — это была совместная с рэпером Дрейком песня «Don’t Matter to Me» в 2018 году.

Фото: www.globallookpress.com/Lionsgate

Ранее студия Lionsgate объявила о переносе даты выхода нового биографического фильма на 24 апреля 2026 года. Вышедший трейлер вызвал интерес как у поклонников Джексона, так и у новых зрителей.

Майкл Джеексон — американский певец, танцор и композитор, известный как «король поп-музыки». Начав карьеру в составе семейной группы Jackson 5, он в дальнейшем достиг огромного успеха как сольный артист, выпустив множество культовых альбомов, включая легендарный «Thriller» (1982), который стал самым продаваемым альбомом в истории. За свою карьеру Джексон продал около одного миллиарда записей, получил 13 премий «Грэмми» и множество других музыкальных наград.

