Принят закон об обязательном распределении выпускников медицинских вузов

Те, кто откажутся — выплатят стоимость обучения в тройном размере.

Фото, видео: 5-tv.ru

Госдума попыталась решить одну из главных кадровых проблем России! В окончательном чтении принят закон об обязательном распределении выпускников мед-вузов!

Все студенты-бюджетники должны заключить целевой договор и отработать три года в больницах системы ОМС. Те, кто откажутся — выплатят стоимость обучения в тройном размере. Новые правила вступают в силу уже с весны.

