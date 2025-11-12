Станкович покинул пост главного тренера «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» покинул свой пост. Сотрудничество с Деяном Станковичем завершено по соглашению обеих сторон.

Он возглавлял футбольный клуб чуть больше года. По итогам прошлого сезона команда под его руководством заняла четвертое место в чемпионате России. А сейчас московский клуб на шестой строчке в турнирной таблице — что и стало одной из причин поменять тренера.

