Смертность практически стопроцентная: боевики ВСУ столкнулись с болезнью времен Первой мировой войны

Опасная инфекция развивается, если пострадавшему с взрывными и огнестрельными ранениями долго не оказывают медицинскую помощь.

The Telegraph: раненые бойцы ВСУ страдают от газовой гангрены

Болезнь времен Первой мировой войны вспыхнула в рядах украинских боевиков. Как пишет The Telegraph, ВСУ массово поражает смертельно опасная газовая гангрена. Это бактериальная инфекция, которая возникает при взрывных или огнестрельных ранениях в том случае, если пострадавшему долго не оказывают медицинскую помощь. А лечить сразу у ВСУ не получается, ведь из-за применения беспилотников эвакуация раненых постоянно откладывается.

Название «газовой» гангрена получила из-за пузырьков, которые образуются под кожей. Заболевание с огромной скоростью уничтожает мышечную ткань, смертность практически стопроцентная. Долгое время эта инфекция считалась искорененной в Европе.

Ранее 5-tv.ru писал, какие симптомы указывают на приближение смерти.

Инфаркт миокарда можно определить по острой, давящей или жгучей боли в груди. При этом особое внимание нужно обратить, если боль сопровождается одышкой, потливостью, тошнотой или болевым чувством, отдающим в руку или челюсть.

