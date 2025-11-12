The Telegraph: раненые бойцы ВСУ страдают от газовой гангрены

Болезнь времен Первой мировой войны вспыхнула в рядах украинских боевиков. Как пишет The Telegraph, ВСУ массово поражает смертельно опасная газовая гангрена. Это бактериальная инфекция, которая возникает при взрывных или огнестрельных ранениях в том случае, если пострадавшему долго не оказывают медицинскую помощь. А лечить сразу у ВСУ не получается, ведь из-за применения беспилотников эвакуация раненых постоянно откладывается.

Название «газовой» гангрена получила из-за пузырьков, которые образуются под кожей. Заболевание с огромной скоростью уничтожает мышечную ткань, смертность практически стопроцентная. Долгое время эта инфекция считалась искорененной в Европе.

