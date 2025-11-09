Жгучая боль и одышка: какие симптомы указывают на приближение смерти

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 89 0

Чем опасны спутанность сознания и посинение губ?

При каких симптомах нужно срочно вызывать скорую помощь

Фото: 5-tv.ru

При сильной боли в груди и отдышке нужно обращаться в скорую помощь

Внезапная сильная боль в груди, нарушение сознания, а также одышка и посинение губ могут указывать на ряд опасных заболеваний, при которых нужна немедленная помощь медиков. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Инфаркт миокарда можно определить по острой, давящей или жгучей боли в груди. При этом особое внимание нужно обратить, если боль сопровождается одышкой, потливостью, тошнотой или болевым чувством, отдающим в руку или челюсть.

В то же время на инсульт или другие острые неврологические нарушения указывают внезапная потеря сознания, сильная спутанность, проблема с речью и движениями, а также асимметрия лица. При обнаружении таких симптомов необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь, так как время в таких случаях играет важнейшую роль.

Кроме того, внезапная одышка, ощущение нехватки воздуха, свистящее дыхание или посинение губ также могут сигнализировать о серьезных заболеваниях. Эти симптомы указывают на тромбоэмболию легочной артерии, тяжелую сердечную недостаточность и анафилаксию.

Особо подчеркивается, что при появлении любого из этих симптомов необходимо срочно вызвать скорую помощь, а не ждать улучшения состояния.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что внезапное появление «звездочек» или темных пятен перед глазами во время вставания или после длительного сидения — опасный симптом для состояния здоровья.

