«Есть страх рецидива»: дочь Майкла Джексона о последствиях наркотической зависимости

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 82 0

Она употребляла запрещенные вещества на протяжении долгого времени.

Дети Майкла Джексона

Фото: www.globallookpress.com/IK ALDAMA

Пэрис Джексон страдает от дыры, которая образовалась у нее в носовой перегородке

Дочь Майкла Джексона, актриса и певица Пэрис, поведала в личном блоге о серьезных последствиях прежнего употребления наркотиков.

«Не употребляйте наркотики, дети», — обратилась к подписчикам сама Пэрис.

По словам артистки, основная проблема — образовавшаяся дыра в носовой перегородке, которая сопровождает ее уже семь лет, то есть с двадцати. Первый эпизод проявился через несколько лет после начала проблем со злоупотреблением, и с тех пор зрительные, физические и социальные последствия периодически дают о себе знать. Пэрис описывает размер повреждения с долей иронии: дыра столь велика, что через нее можно протянуть спагетти, однако шутки не отменяют серьезности состояния.

Девушка отказалась от хирургического вмешательства из-за боязни рецидива: операция потребует обезболивающих препаратов, а возврат к медикаментозной поддержке она считает рискованным. Ранее Пэрис сообщала, что уже пять лет не употребляет алкоголь и наркотики — это состояние она подтвердила в январе текущего года.

