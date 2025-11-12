Долг жителей Великобритании по оплате света и газа достиг рекордной отметки

Жители Великобритании не могут оплатить высокие счета за газ и свет из-за энергокризиса, длящегося с 2021 года на фоне противостояния Запада с Россией. Об этом написало издание EADaily.

По информации источника, с этого времени общий долг британцев за ресурсы вырос в девять раз и достиг рекордной отметки в почти 4,5 миллиарда фунтов стерлингов — 5,8 миллиарда долларов.

«Это напоминает мне закон Штейна: «Если что-то не может длиться вечно, оно прекратится», — отметил в соцсети обозреватель издания Bloomberg Хавье Блас.

Такие данные подтверждаются расчетами британского регулятора Ofgem. При этом они показывают, что до начала энергокризиса общие долги домохозяйств составляли 500 миллионов фунтов стерлингов, но к началу 2023 года поднялись до двух миллиардов, а к четвертому кварталу текущего года и вовсе выросли до 4,5 миллиардов фунтов стерлингов.

Указывалось, что свыше двух миллионов британских семей не справились с высокими ценами. В Ofgem анонсировали план, который должен решить проблему долгов частично. По нему полагается погасить 500 миллионов фунтов задолженности тех семей, у которых низкий достаток. Это хотят сделать с помощью увеличения затрат у более платежеспособных британцев. Им могут увеличить годовые счета на пять фунтов стерлингов.

По информации EADaily, противостояние Европы с Россией привело к энергокризису. Свою роль сыграли санкции и контрсанкции — поставки «Газпрома» в страны Евросоюза сократились в пять раз. Однако в 2025 году цены на газ по-прежнему вдвое выше средних в докризисную пятилетку.

