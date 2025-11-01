Трамп отказал Орбану в закупке нефти из России в обход санкций

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 48 0

Будапешт не намерен мириться с запретом на импорт российской энергетики.

В чем Дональд Трамп отказал Виктору Орбану

Фото: www.globallookpress.com/Chris Kleponis

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к нему с просьбой о снятии санкций, направленных против поставок российской нефти. Однако соответствующее разрешение пока не предоставлено. Об этом 31 октября американский лидер рассказал в ходе беседы с журналистами.

По словам Трампа, Орбан просил напрямую у него. Как сообщило агентство Associated Press, венгерский премьер-министр объявил, что Будапешт активно ищет способы обойти запрет Евросоюза на импорт российской нефти и газа. По его словам, Венгрия не намерена мириться с негативными последствиями данного решения.

Кроме того, по информации венгерской радиостанции Kossuth, в эфире Орбан заявил, что полный отказ от российской энергии, которая, по его словам, недорогая и надежная, в дальнейшем приведет к резкому росту тарифов для граждан.

Он отметил, что по этой причине поиск альтернативных решений является для правительства приоритетной задачей. Политик также добавил, что Будапешт активно обсуждает варианты, которые позволят стране минимизировать ущерб в связи с санкциями, которые уже затронули ряд российских нефтяных компаний.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Виктор Орбан осудил попытки лидеров стран Европейского союза (ЕС) запугать своих граждан Россией. Он назвал мнимую угрозу с российской стороны цирком. Президент США Дональд Трамп готов пожертвовать антироссийскими санкциями ради укрепления диалога с Китаем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.98
0.48 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:45
На старости лет потянуло под венец: Мадонна тайно обручилась с молодым парнем
2:26
Трамп отказал Орбану в закупке нефти из России в обход санкций
2:06
На Украине ввели санкции против 14 журналистов за освещение событий вокруг УПЦ
1:47
Во Франции рассмотрят ходатайство об освобождении Николя Саркози
1:28
«Подставил подножку»: Караулова о неприятной встрече с домашним привидением
1:09
В ДТП в Орловской области погибли шесть человек, среди них ребенок

Сейчас читают

Защита Аяза Шабутдинова считает вынесенный ему приговор суровым
«Чушь собачья!» — актер сериала «Универ» Свиридов прокомментировал слухи об ампутации ноги
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео