Трамп отказал Орбану в закупке нефти из России в обход санкций

Президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к нему с просьбой о снятии санкций, направленных против поставок российской нефти. Однако соответствующее разрешение пока не предоставлено. Об этом 31 октября американский лидер рассказал в ходе беседы с журналистами.

По словам Трампа, Орбан просил напрямую у него. Как сообщило агентство Associated Press, венгерский премьер-министр объявил, что Будапешт активно ищет способы обойти запрет Евросоюза на импорт российской нефти и газа. По его словам, Венгрия не намерена мириться с негативными последствиями данного решения.

Кроме того, по информации венгерской радиостанции Kossuth, в эфире Орбан заявил, что полный отказ от российской энергии, которая, по его словам, недорогая и надежная, в дальнейшем приведет к резкому росту тарифов для граждан.

Он отметил, что по этой причине поиск альтернативных решений является для правительства приоритетной задачей. Политик также добавил, что Будапешт активно обсуждает варианты, которые позволят стране минимизировать ущерб в связи с санкциями, которые уже затронули ряд российских нефтяных компаний.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Виктор Орбан осудил попытки лидеров стран Европейского союза (ЕС) запугать своих граждан Россией. Он назвал мнимую угрозу с российской стороны цирком. Президент США Дональд Трамп готов пожертвовать антироссийскими санкциями ради укрепления диалога с Китаем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX