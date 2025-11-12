«Дети — аттестат зрелости»: Роза Сябитова о трудностях воспитания

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 76 0

Телеведущая допускала ошибки, растя сына и дочь, но не жалеет об этом.

Как Роза Сябитова воспитывала своих детей

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Роза Сябитова ошибалась в воспитании сына и дочери, но не жалеет об этом

Телеведущая Роза Сябитова рассказала о своем опыте материнства и сложных отношениях поколений. В разговоре с URA.RU звезда поведала, каково это — быть родительницей двоих детей и какие ошибки бывают, когда растишь ребенка впервые.

Главная сваха российского шоу-бизнеса стала бабушкой во второй раз. По ее мнению, дети — это своего рода тест на зрелость. В воспитании ребенка сам взрослый учится, становясь мудрее, и избежать ошибок на этом пути очень трудно. По словам Сябитовой, своего первого ребенка, сына, она сразу предупредила, что «будет на нем ошибаться, потому что не знает еще, что и как».

Этот опыт помог более правильно подойти к воспитанию дочери, однако это не значит, что Денис был для матери «черновиком» — напротив, она говорила сыну, как старшему ребенку, что будет советоваться с ним, когда тот повзрослеет. Кроме того, по словам телеведущей, она и с Ксенией допускала большое количество ошибок, но все это стало ценным жизненным и родительским опытом.

В целом Сябитова оценила свое родительство на «четыре с плюсом». Звезда думала, что дала детям все — например, купила машины и научила водить. Позже дочка предъявила матери претензии за то, что та записала ее в автошколу одновременно с Денисом, хотя Ксения не хотела учиться вождению в то время.

«Потом, когда она мне рассказала это, говорила ей: „Ну, прости, зато сейчас ты как Шумахер водишь“», — вспоминала ведущая.

Сябитова призналась, что такие негативные воспоминания о детстве лучше, чем те, которые остались у нее. Она вспомнила, как мать морила ее голодом, била и привязывала к кровати.

Ранее Роза Сябитова сообщила в своем Telegram-канале, что ее дочь Ксения родила сына.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:50
Мокрый снег в Москве обещают уже в эти выходные
19:46
Впервые в истории созданная ИИ песня возглавила чарт Billboard
19:41
На участие в социальной премии «Мы вместе» подали более 50 тысяч заявок
19:33
Королевский размах: пассажирку в Пулково встретили на карете
19:27
Марк Богатырев ответил на слухи о разводе с Татьяной Арнтгольц
19:24
«Едем на кладбище»: в Самарской области пассажирка угрожала таксисту мачете из-за музыки

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году