«Еще одно сокровище»: Роза Сябитова во второй раз стала бабушкой

Телеведущая поздравила дочь и зятя с прибавлением в семье.

Внуки Розы Сябитовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Роза Сябитова во второй раз стала бабушкой

Телеведущая Роза Сябитова сообщила в своем Telegram-канале о том, что стала бабушкой во второй раз — ее дочь Ксения родила сына.

«С большой радостью сообщаю, что я стала бабушкой во второй раз. У меня родился внук. Спасибо моим любимым детям, Ксении и Максиму, за еще одно сокровище, которое появилось в нашей дружной семье», — написала Сябитова, сопровождая пост видео с выписки из роддома, где Ксения стоит с мужем Максимом и новорожденным на руках. Имя ребенка она не раскрыла.

У Сябитовой двое детей: сын Денис и дочь Ксения. Первая внучка, Мирослава, родилась в июле 2022 года.

Ранее Сябитова предположила, что стало причиной развода шеф-повара Константина Ивлева с Валерией. Телеведущая отметила, что ключевым фактором, по ее мнению, стала значительная разница в возрасте между супругами. По мнению Сябитовой, 19 лет — это ощутимый разрыв, который со временем может повлиять на восприятие партнера и на динамику в паре.

