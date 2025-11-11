«Еще одно сокровище»: Роза Сябитова во второй раз стала бабушкой

Роза Сябитова во второй раз стала бабушкой

Телеведущая Роза Сябитова сообщила в своем Telegram-канале о том, что стала бабушкой во второй раз — ее дочь Ксения родила сына.

«С большой радостью сообщаю, что я стала бабушкой во второй раз. У меня родился внук. Спасибо моим любимым детям, Ксении и Максиму, за еще одно сокровище, которое появилось в нашей дружной семье», — написала Сябитова, сопровождая пост видео с выписки из роддома, где Ксения стоит с мужем Максимом и новорожденным на руках. Имя ребенка она не раскрыла.

У Сябитовой двое детей: сын Денис и дочь Ксения. Первая внучка, Мирослава, родилась в июле 2022 года.

