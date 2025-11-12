«Я что, не человек?» — как Самойлова переживает развод с Джиганом

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 63 0

Модель открыто рассказала о своих эмоциях после расставания.

Как Оксана Самойлова переживает развод с Джиганом

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Оксана Самойлова рассказала о трудностях из-за развода с Джиганом

Блогер и модель Оксана Самойлова призналась, что испытывает сильные переживания после развода с рэпером Джиганом. Она поделилась личными откровениями во время беседы с журналистом издания StarHit.ru на премии Moda Topical. Самойлова призналась, что старается сохранять спокойствие, но эмоции все равно берут верх.

«Я что, не человек, что ли? Я сейчас очень чувствительная, ранимая. Я, конечно, хожу вся такая веселая, но я, естественно, человек. Все обдумываю ежедневно. Практически, каждый вечер я реву в подушку», — рассказала она.

По словам звезды, после разрыва Джиган заметно изменился, и его поведение стало другим.

«Сейчас мы видим лучшую версию Джигана. Он очень старается», — отметила Самойлова, добавив, что исключать возможность примирения нельзя.

История пары началась в 2009 году, а узами брака они связали себя спустя три года — в декабре 2012-го, когда у них уже родился первый ребенок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:50
Мокрый снег в Москве обещают уже в эти выходные
19:46
Впервые в истории созданная ИИ песня возглавила чарт Billboard
19:41
На участие в социальной премии «Мы вместе» подали более 50 тысяч заявок
19:33
Королевский размах: пассажирку в Пулково встретили на карете
19:27
Марк Богатырев ответил на слухи о разводе с Татьяной Арнтгольц
19:24
«Едем на кладбище»: в Самарской области пассажирка угрожала таксисту мачете из-за музыки

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году