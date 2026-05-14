Почти две трети россиян назвали себя православными

Сергей Добровинский
Мусульман в стране 9%, а атеистов — 3%, показал опрос.

Сколько жителей России исповедуют православие

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В России 65% граждан назвали себя православными

Подавляющее большинство россиян (65%) исповедуют православную веру. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на опрос Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ).

Почти каждый шестой опрошенный не относит себя ни к какой религии — таковых оказалось 16%. Мусульманами себя считают 9% опрошенных, последователями других вероисповеданий — 3%. Один процент респондентов затруднился с ответом, атеистов же среди них оказалось всего 6%.

В публикации отмечается, что на основании сравнения с данными более ранних опросов ПСТГУ доля православных россиян уменьшается. Например, в 2011 году таких было 78%, а не назвавших конкретного вероисповедания — 11%. Позже в 2020 году к православию себя отнесли уже 67% респондентов, а к атеизму — 7%.

В других странах наблюдается рост интереса к православию. Так, в январе 2026 года настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) протоиерей Алексий Данкан отметил, что в США все больше молодых людей интересуются этим вероисповеданием.

Ранее 5-tv.ru писал, что большая часть граждан России планировала отмечать православную Пасху в 2026 году.

