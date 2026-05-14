Отталкиваемся от роста: диетолог Минздрава раскрыл формулу нормального веса

Дарья Орлова
Эксперт объяснил, как быстро определить оптимальную массу тела без сложных расчетов и таблиц.

Диетолог Тутельян: идеальный вес рассчитывается по формуле «рост минус сто»

Главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян рассказал о простом способе определить нормальный вес. По его словам, для этого достаточно воспользоваться базовой формулой: от показателя роста нужно отнять 100.

«Самый простой способ рассчитать свой нормальный вес — это отнять от роста 100. Допустим, при росте 173 сантиметров можно весить 73 килограмма», — пояснил специалист в беседе с РИА Новости.

Тутельян отметил, что подобный метод позволяет быстро оценить примерную норму массы тела без специальных медицинских расчетов.

При этом эксперт подчеркнул, что не всегда лишний вес связан исключительно с питанием. По его словам, существуют заболевания, которые способны провоцировать ожирение независимо от рациона человека.

В то же время у здоровых людей, как уточнил диетолог, масса тела напрямую зависит от калорийности питания и энергетического баланса организма.

