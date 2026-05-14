Вокруг Луны вспыхнет корона: где россияне смогут увидеть солнечное затмение

Диана Кулманакова
Уникальное астрономическое явление называют главным небесным шоу текущего десятилетия.

Где и когда можно увидеть солнечное затмение в России

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Астроном Камышников: Мурманск станет центром наблюдения за солнечным затмением

Полное солнечное затмение 12 августа 2026 года, жители России смогут лучше всего рассмотреть из Мурманска. Об этом сообщает портал 56orb со ссылкой на специалиста в области астрономии Александра Камышникова.

По словам эксперта, именно этот заполярный город станет ключевой точкой для россиян, желающих приобщиться к одному из самых значимых космических событий последних лет.

Прогнозируется, что в Мурманске Луна перекроет солнечный диск примерно на 80%. Это позволит увидеть явление без специальных приборов.

В то же время в других крупных городах страны условия для наблюдения окажутся значительно хуже. Например, в Санкт-Петербурге степень покрытия составит всего около 10%, а жителям Москвы повезет еще меньше. В столице видимость затмения достигнет лишь 1%, что сделает его практически незаметным для обычного наблюдателя.

Для тех же, кто мечтает увидеть полную фазу явления, придется отправиться в самую северную точку полуострова Таймыр.

«Важно понимать: полное солнечное затмение — это не просто „Луна закрыла Солнце“. Это совершенно особое переживание. Днем наступает темнота, появляются звезды, вокруг черного диска Луны вспыхивает солнечная корона — жемчужно-белое сияние, которое невозможно увидеть никаким другим способом», — отметил эксперт.

Подобные астрономические события всегда вызывают большой интерес у профессионалов и любителей. Совсем недавно российские исследователи неба радовали общественность другими открытиями. К примеру, астрофотограф Алексей Поляков смог зафиксировать крайне редкое явление — вспышку сверхновой звезды, произошедшую в созвездии Дракона.

