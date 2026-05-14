Курортный обман: мошенники начали запугивать туристов отменой рейсов

Мошенники начали запугивать российских туристов отменой рейсов

Мошенники начали массово обзванивать россиян перед стартом сезона летних отпусков, заявляя о якобы вынужденной отмене рейсов из-за вспышки ротавирусов в отеле или других форс-мажоров. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.

По данным экспертов, преступники связываются с туристами примерно за семь дней до даты вылета и представляются сотрудниками организации «Турпомощь».

В ходе разговора они сообщают ложные сведения о том, что полет не состоится из-за чрезвычайных обстоятельств, таких как вспышки инфекционных заболеваний в гостиницах или дестабилизация политической обстановки в Египте и Турции.

Злоумышленники применяют психологическое давление, предлагая жертве немедленное решение проблемы. Как отметили представители платформы, мошенники предлагают вернуть деньги за тур и купить «срочный билет на стыковочный рейс» за 50–100% стоимости тура.

Пик активности аферистов приходится на май. Именно в этот период россияне наиболее активно бронируют заграничные поездки на лето. Основной целью преступников становятся люди, которые уже оплатили путевки и опасаются потерять вложенные средства из-за форс-мажорных обстоятельств.

Для обеспечения безопасности собственных накоплений специалисты рекомендуют проявлять бдительность при получении подобных уведомлений. Проверять реальное положение дел с авиарейсом или бронью в отеле следует исключительно через официальные мобильные приложения и сайты перевозчиков.

