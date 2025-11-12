Токаев заявил об особом значении своего госвизита в Россию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на особое значение своего государственного визита в Россию. Об этом он заявил на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

По словам лидера страны, его приезд в РФ выведет двусторонние отношения на новый уровень.

«Нынешний визит имеет особое значение в истории наших взаимоотношений, поскольку выводит стратегическое партнерство, союзнические отношения между нашими странами на новый уровень. И декларация, которая будет сегодня подписана, так и называется, о выводе на новый уровень», — отметил Токаев.

При этом президент Казахстана добавил, что примерно два часа накануне лично беседовал с президентом России Владимиром Путиным. Как он подчеркнул, в ходе этой встречи был рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и международной ситуации. Токаев пояснил, что основательно готовился к визиту, а все вопросы были согласованы обеими сторонами.

