«Стараются сделать жизнь лучше»: как получить заботу и уважение от партнера

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Женщины часто выбирают мужчин, которые эмоционально недоступны или пренебрегают ими.

Как добиться от мужчины уважения и заботы

Фото: www.globallookpress.com/Erik Reis - IKOstudio

Сексолог Кокс: чтобы получить уважение в отношениях, нужно научиться ценить себя

Почему одним женщинам мужчины готовы дарить мир, а других заставляют «зарабатывать» на уважение? Ответ, по мнению психолога и сексолога Трейси Кокс, кроется не во внешности, возрасте или умении флиртовать. Все начинается с того, как вы сами к себе относитесь. Об этом сообщает Daily Mail.

Что такое «принцессный уход»

Когда слышишь фразу «женщина, с которой обращаются как с принцессой», у многих в голове всплывают образы избалованных и капризных девушек, которые манипулируют мужчинами. Но на самом деле это не про эгоизм — а про уважение, заботу и эмоциональную щедрость.

«Принцессное отношение» — это когда вас ценят, слушают и стараются сделать вашу жизнь лучше. И ключ к этому — уверенность в собственной ценности», — говорит Трейси Кокс.

Почему вы можете не получать того, чего заслуживаете

Главная причина, по словам Кокс, — детские сценарии. Если вы выросли в семье, где любовь проявлялась через критику или холодность, вы могли усвоить, что плохое обращение — это норма. Такие женщины часто выбирают мужчин, которые эмоционально недоступны или пренебрегают ими — просто потому, что это знакомое ощущение.

«Мы стремимся воссоздавать чувства из детства, даже если они были болезненными», — объясняет эксперт.

По ее словам, если к этому добавить низкую самооценку и романтические клише из фильмов, получится рецепт отношений, где женщина терпит, оправдывает и ждет, что мужчина изменится.

Женщины, с которыми обращаются хорошо

Исследования показывают, что таких женщин отличает набор определенных привычек и убеждений:

  • Они ценят себя. У них есть внутренняя установка: «Я заслуживаю уважения»;
  • Обозначают границы. Уходят при первых признаках неуважения;
  • Четко говорят о своих потребностях. Не играют в недомолвки;
  • Не растворяются в мужчине. У них есть своя жизнь — работа, друзья, интересы;
  • Они добры. Настоящая «принцесса» уважает своего партнера и сама обращается с ним, как с принцем.

«Самый большой миф о „принцессах“ — что они надменные. На деле они просто знают себе цену», — говорит Кокс.

Почему плохое обращение не делает вас привлекательнее

Некоторые уверены, что легкая жестокость или эмоциональные качели удерживают партнера. Это действительно может вызывать временное возбуждение — тот самый эффект прерывистого подкрепления. Но в долгосрочной перспективе такие отношения разрушают доверие и притупляют чувства.

«Настоящая страсть рождается из уважения и безопасности, а не из тревоги», — подчеркивает эксперт.

Быть «принцессой» — это не про корону и не про манипуляции. Это про внутреннюю уверенность, четкие границы и взаимное уважение. Когда вы начинаете ценить себя, вы притягиваете партнера, который будет делать то же самое.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

