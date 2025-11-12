Пострадавший при взрыве в Красногорске ребенок лишился четырех пальцев

Мария Гоманюк
Школьнику предстоит множество реконструктивных операций.

В каком состоянии пострадавший от взрыва в Красногорске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елена Хмура

Пострадавший от взрыва неизвестного устройства, замаскированного под деньги в подарочной упаковке, десятилетний мальчик из Красногорска остался без четырех пальцев руки. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила директор Детского центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.

По ее словам, ребенка ждет еще множество операционных вмешательств и лечебных перевязок.

«Ребенку предстоит большое количество перевязок, и, может быть, реконструктивных операций. Наши хирурги думают над тем, как сделать так, чтобы максимально восстановить функции правой кисти. <…> Не удалось сохранить четыре пальца», — отметила Шаповаленко.

При этом собеседница уточнила, что левая кисть школьника также получила повреждения. На этой конечности все пальцы остались подвижными, однако врачи наложили множество швов. Как подчеркнула Шаповаленко, операция проходила более шести часов. В настоящее время пострадавший находится под присмотром врачей и мамы. С ним проведет работу психолог.

Инцидент случился вечером 11 ноября. В дальнейшем тренер красногорского спортклуба Владимир Шарупич поделился с 5-tv.ru тем, что мальчик получил травмы, решив поднять с земли денежные купюры. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

Ранее, писал 5-tv.ru, очевидец происшествия рассказал о первых минутах после взрыва в Красногорске.

