«Попросили принести палец»: очевидец о первых минутах после взрыва в Красногорске

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 310 0

Пострадавший мальчик находится в тяжелом состоянии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Елена Хмура; 5-tv.ru

Очевидцы помогли пострадавшему от взрыва в Красногорске мальчику

Десятилетнему мальчику, который пострадал от взрывного устройства в подмосковном Красногорске, помогли очевидцы. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал один из свидетелей произошедшего Алексей Ахтионов.

По его словам, он с женой находился в квартире, откуда они услышали взрыв, произошедший прямо под их балконом. Когда мужчина спустился, пострадавшему мальчику уже вызвали скорую помощь другие очевидцы.

Среди тех, кто оказался неравнодушен к инциденту, был помощник тренера спортивной секции, которую посещал раненый ребенок. Этот мужчина уточнил, что мальчика зовут Глеб.

Убедившись, что ребенком занялись врачи, Алексей с другими свидетелями до приезда полиции оградили территорию стрейчевой пленкой, чтобы люди не топтались по тому месту, где произошел взрыв.

«Один мужчина, который помогал, прибежал, сказал, что в скорой попросили принести палец. Он подобрал, я так понимаю, большой палец и отнес врачам скорой помощи», — вспоминал Ахтионов.

Свидетели дождались сотрудников правоохранительных органов, в том числе и взрывотехников. Очевидцы дали показания полицейским, после чего их отпустили.

«Мы для себя сделали такие выводы <…>, что это был сверток денег, десятирублевые купюры, обмотанные трубочкой и завязанные подарочной лентой красной. По-видимому, так предполагаем мы, парень поднял, хотел развернуть, развязать, и у него в руках взорвалось», — рассуждал Алексей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве взорвался автомобиль.

