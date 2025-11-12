Впервые в истории созданная ИИ песня возглавила чарт Billboard

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 18 0

У композиции более двух миллионов ежемесячных слушателей на Spotify.

Какая песня сейчас возглавляет чарт Billboard

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Впервые на первое место кантри-чарта Billboard попала песня, написанная ИИ. Это композиция Walk My Walk исполнителя Breaking Rust. Сингл, созданный с помощью искусственного интеллекта, смог возглавить один из главных музыкальных рейтингов США, об этом сообщает Newsweek.

По данным издания, у Breaking Rust более двух миллионов ежемесячных слушателей на Spotify. При этом профиль исполнителя на платформе подтвержден, однако раздел «Об исполнителе» остается пуст. В качестве изображения используется черно-белый портрет мужчины в ковбойской шляпе и галстуке — типичный образ для кантри-музыки.

Несколько других треков артиста, также сгенерированных при помощи ИИ, уже набрали миллионы прослушиваний. Так, Livin’ on Borrowed Time преодолела отметку в четыре миллиона, Walk My Walk собрала свыше трех миллионов, а Whiskey don’t talk back — более одного миллиона воспроизведений.

Этот успех стал важным сигналом для всей музыкальной индустрии: искусственный интеллект больше не просто инструмент для экспериментов, а полноценный участник рынка, способный создавать хиты, которые конкурируют с песнями живых исполнителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.36
0.35 94.20
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:50
Мокрый снег в Москве обещают уже в эти выходные
19:46
Впервые в истории созданная ИИ песня возглавила чарт Billboard
19:41
На участие в социальной премии «Мы вместе» подали более 50 тысяч заявок
19:33
Королевский размах: пассажирку в Пулково встретили на карете
19:27
Марк Богатырев ответил на слухи о разводе с Татьяной Арнтгольц
19:24
«Едем на кладбище»: в Самарской области пассажирка угрожала таксисту мачете из-за музыки

Сейчас читают

Британцы не могут оплатить свет и газ: отказ от России привел к миллиардным долгам
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
«Человек эстетики»: Юлия Рутберг отметила талант и одаренность Владимира Симонова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году