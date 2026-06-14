Умерла сыгравшая в «Кибердеревне» и «Царевне-лягушке» актриса Татьяна Плетнева

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 1 194 0

За свою карьеру 48-летняя артистка снялась более чем в 180 картинах.

Умерла актриса Татьяна Плетнева — последние новости

Фото: © РИА Новости/Михаил Терещенко

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Актриса Татьяна Плетнева умерла на 49-м году жизни. Об этом источник в окружении артистки заявил 5-tv.ru.

Татьяна Плетнева родилась 22 июля 1977 года в городе Воткинске Удмуртской АССР. За годы карьеры она снялась более чем в 180 картинах.

Зрителям актриса была известна по ролям не только в кинофильмах, но и в многосерийных проектах. В частности, она появлялась в «Кухне», «Улицах разбитых фонарей» и «Следе». Плетнева также снималась в комедийных сериалах, среди которых «Счастливы вместе», «Интерны» и «СашаТаня».

Кроме того, актриса появлялась в драматических и биографических работах, среди которых «Орлова и Александров» и «Склифосовский», а также в триллере «Чернобыль. Зона отчуждения» и проекте «Звоните ДиКаприо!».

Информация о причинах смерти на момент публикации не известна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла актриса Лариса Хорошилова. Широкому зрителю она запомнилась по ролям в популярных российских телесериалах, например, в «Глухаре».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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