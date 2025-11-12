Помощник президента России Юрий Ушаков провел телефонный разговор с советником по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатаном Пауэллом, где последний изложил позицию Лондона. Об этом Ушаков рассказал в беседе с журналистами.

«Разговор получился, мы разговаривали. Просто он изложил официальную позицию Лондона, но это не совсем интересно», — отметил Ушаков.

При этом он подчеркнул, что такие закрытые телефонные разговоры проводятся для обсуждения предложений и идей, но в данном случае беседа основывалась исключительно на изложении официальной позиции британской стороны.

До этого газета Financial Times передавала, что Пауэлл попробовал наладить неофициальный канал связи с властями РФ. В материале отмечалось, что он позвонил российской стороне для донесения позиции Великобритании и стран Евросоюза (ЕС) относительно президента США Дональда Трампа и Украины.

В дальнейшем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил попытку советника Стармера установить контакт с РФ.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ушаков обвинил Европу в сплоченной ненависти к разумным мнениям о России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.