Не слышит 90% людей: как понять, что с вами говорит ангел-хранитель

Экстрасенс Дружинина: ангелы-хранители общаются через тайные послания

Случайные слова, внезапные совпадения, повторяющиеся числа или неожиданные встречи говорят о присутствии ангела-хранителя, который пытается мягко скорректировать путь человека и уберечь его от ошибок. Таким мнением поделилась в интервью Life.ru экстрасенс и целитель Яна Дружинина.

Когда судьба будто ставит человека в нужное место в нужный момент, когда возникает ощущение, что будто бы сама Вселенная что-то шепчет на ухо, а случайная встреча или необъяснимая задержка вдруг меняет жизнь к лучшему — это подсказки небесного помощника.

По словам Дружининой, прямая связь с ангелами невозможна из-за разницы в вибрациях. Поэтому Божественная воля передается зашифрованными посланиями через иерархию посредников, начиная от могущественных архангелов и заканчивая ангелами-хранителями, которые наиболее близки к человеку.

Важно понимать, что ангел — это не умершая душа родственника, а совершенно отдельная сущность, которая сопровождает человека от момента крещения.

Экстрасенс рассказала о семи главных знаках о присутствии небесных сил рядом. В первую очередь, — это внутренний голос и интуиция, которые подсказывают, куда свернуть на пути. Неожиданная помощь от других людей — это протянутая рука ангела-хранителя. Перья, монетки и повторяющиеся числа говорят о метках, которые оставляют высшие силы, когда человек находится на верном пути.

Внезапный прилив тепла или легкий холодок в теле также свидетельствует о близком присутствии высокой энергии. Особый знак — тонкий писк или «ультразвук» в ушах, который указывает на присутствие сущности высшего ранга — архангела. Кроме того, яркие и запоминающиеся сны несут в себе четкое послание с небес. С помощью полезных временных задержек ангел мягко корректирует время человека, чтобы привести его в нужную точку в нужный момент.

Чтобы стать ближе к ангелу-хранителю и научиться расшифровывать его послания, нужно довериться внутренним ощущениям, а не логике. Например, небесным посланием может послужить пролетевшая стая птиц как знак удачи и свободы, а звук сигнализации может означать скорые перемены в жизни.

