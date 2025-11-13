В Москве назвали лучших российских виноделов

Кубок Ассоциаций — это, наверное, главное событие для всех представителей отрасли, так как в нем участвуют победители других конкурсов.

Портвейн Севастополь 1994 от INKERMAN признан лучшим вином

Отечественные виноделы вновь подтвердили свой высокий статус среди профессионалов и ценителей. В Москве подвели итоги ежегодного конкурса Кубка Ассоциации виноградарей и виноделов России и премии имени Князя Голицына.

Абсолютным триумфатором признан легендарный «Портвейн Севастополь 1994» от INKERMAN. Это одна из визитных карточек завода вот уже несколько десятилетий. Он стал лидером в категории «Лучшее крепленое вино». Причем Кубок Ассоциаций — это, наверное, главное событие для всех виноделов, так как в нем участвуют победители других конкурсов. То есть выбирают лучших среди лучших.

