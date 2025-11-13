Пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажном жилом доме в Оренбурге

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 102 0

Специалисты МЧС приступили к ликвидации последствий происшествия.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ Игорь Юрченко; МЧС России; 5-tv.ru

Пожарные ликвидировали пожар в жилом доме в Оренбурге. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Оренбургской области в своем Telegram-канале.

«Открытое горение ликвидировано», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что сотрудники МЧС приступили к ликвидации последствий пожара.

На месте происшествия работают 85 специалистов и 32 единицы техники.

В МЧС подчеркнули, что для эвакуированных развернуто три пункта временного размещения на 250 человек.

Кроме того, прокуратура по Оренбургской области организовала проверку в связи с возгоранием многоквартирного дома в Оренбурге. Уточняется, что происшествие случилось в доме номер десять по Больничному проезду.

Сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить причину пожара, после чего будет решен вопрос о принятии комплекса мер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Оренбурге пострадал один человек. Всего же спасатели эвакуировали 220 человек, среди которых 48 детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

