Пятиэтажный жилой дом горит в Оренбурге

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Для тушения пожара привлекли 60 человек и 25 единиц техники.

Почему в Оренбурге загорелась пятиэтажка — видео

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Игорь Юрченко

Во время пожара в пятиэтажном жилом доме в Оренбурге пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Оренбургской области в своем Telegram-канале.

«В городе Оренбург происходит возгорание кровли чердачного помещения в жилом многоквартирном доме на площади 1400 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что для тушения пожара привлекли 60 человек и 25 единиц техники.

Спасатели эвакуировали 220 человек, в том числе 48 детей. Кроме того, региональное управление МЧС сообщило о спасении пяти человек и об одном, получившем травмы.

Ранее в пожаре в жилом доме в Кемеровской области погибли два ребенка. Мать оставила их одних и уехала в соседний город. Сотрудники МЧС обнаружили тела только после ликвидации пожара. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что более 200 человек были эвакуированы из ТЦ в Москве из-за возгорания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.





Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Игорь Юрченко



Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Игорь Юрченко



Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Игорь Юрченко



Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Игорь Юрченко



Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Игорь Юрченко

