Пятиэтажный жилой дом горит в Оренбурге

Во время пожара в пятиэтажном жилом доме в Оренбурге пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Оренбургской области в своем Telegram-канале.

«В городе Оренбург происходит возгорание кровли чердачного помещения в жилом многоквартирном доме на площади 1400 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что для тушения пожара привлекли 60 человек и 25 единиц техники.

Спасатели эвакуировали 220 человек, в том числе 48 детей. Кроме того, региональное управление МЧС сообщило о спасении пяти человек и об одном, получившем травмы.

